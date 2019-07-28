حمدى الميرغنى وأوس أوس يبدأن تصوير مسلسل "روحين فى زكيبة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير مسلسل "روحين فى زكيبة" الأسبوع الماضى فى الديكورات المخصصة للعمل، وجمعت المشاهد الأولى بين أوس أوس وحمدى الميرغنى وباقى فريق العمل، المسلسل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.
"روحين فى زكيبة"، يخوض به الفنان حمدى الميرغنى البطولة المطلقة الأولى له فى الدراما التليفزيونية بمشاركة صديقه وزميله فى فرقة "مسرح مصر" أوس أوس،
وكانت تحضيرات العمل قد توقفت نهاية عام 2017 حيث كان مقرر أن يتم تصويره وعرضه فى شهر رمضان 2018.
وكان آخر أعمال الميرغنى فى رمضان الماضى مسلسل "سوبر ميرو" مع إيمى سمير غانم ومحمد ثروت وسمير غانم وإخراج خالد الحلفاوى، كما يعرض له حالياً فى دور السينما فيلم "حملة فرعون" مع عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز، إضافة إلى انتظاره استكمال تصوير دوره فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام بعد توقف التصوير مؤخرا
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