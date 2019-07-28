شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. يحيى شاهين يتحدث عن كواليس أشهر ثلاثية في السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان الراحل يحيى شاهين فهو واحد من أشهر فناني السينما المصرية، في فترة الأربعينات وحتى التسعينات، والتى لقبه الجمهور بـشخصية "سى السيد".

هذه الشخصية هي واحدة من أهم الشخصيات التى كتبها نجيب محفوظ فى ثلاثيته الشهيرة، والتى امتدت سينمائيا على مدار 3 أجزاء فى أفلام"بين القصرين" ثم "قصرالشوق"، ثم "السكرية"،وبمناسبة ذكرى ميلاده ينشر ”الخليج 365” حوار نادر له.

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قال يحيى شاهين خلال الحوار، شخصية "سى السيد"، كانت تشبه شخصية والدي وقد بذلت فيها مجهودا فى أداء هذا الدور، واعتبر هذا الدورهوالأهم بالنسبة له فى مشوار الفني، وإن حسن الإمام مخرج رائع في الأداء والإمكانيات ولديه احساس مختلف وأعماله متميزة.

وأضاف حسن الإمام على المستوى الشخصي خدوم لجميع ناس ويقف بجانب جميع الناس في الكواليس، ويعطى روح معنوية لأسرة الفيلم ككل، وأنه يعرفه منذ كان مساعد مخرج، وبأنه أخرج الكثير من الأفلام السينمائية الرائعة لذلك لقب بـ"مخرج الروائع"، وأوضح شاهين بأن الحظ كان معه بعد أن تعاون معه في ثلاثية نجيب محفوظ.