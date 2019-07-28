خاص| هنادي مهنا لن تحتفل بعيد ميلادها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يصادف اليوم 28 يوليو عيد ميلاد الفنانة الشابة هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهنا، إذ إنها من مواليد 1998.

وأكدت هنادي في تصريحات خاصة لمصراوي أنها لن تحتفل بعيد ميلادها هذا العام بسبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

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وأضافت "الراحل فاروق الفيشاوي كانت تربطني به علاقة قوية جدا، وكان صديق مقرب جدا من والدي الموسيقار هاني مهنا".

وسيطرت على "هنادي" حالة من الحزن الشديد، خلال تشييع جنازة الراحل فاروق الفيشاوي، وظهرت مرتدية الحجاب، ومنهارة من البكاء حزنا على فراقه.

ورحل فاروق الفيشاوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.