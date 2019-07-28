خاص| بعد تعرضه للضرب.. "النيابة" تعاين منزل حلمي بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الملحن الكبير حلمي بكر، إن النيابة أخذت أقواله اليوم في الدعوى التي قدمها ضد طليقته، متهمًا إياها باستخدام بلطجية للاعتداء عليه وخطف ابنته ريهام.

وقال بكر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن النيابة قامت بعمل معاينة لمنزله اليوم الأحد، بعد تعرضه للسرقة واقتحام منزله وتكسيره، موضحًا أنه أقام ضد طليقته عددًا من المحاضر، منها: "اقتحام منزله"، وآخر بالضرب والاعتداء عليه، وعمل تقارير طبية، لإثبات الإصابات التي تعرض لها بسبب الضرب، فضلا عن محضر بخطف ابنته.

وقرر بكر ألا يتحدث في تفاصيل الواقعة، ولن يرد على ما قالته طليقته في تصريحاتها الصحفية، وسيترك الأمر للقضاء.

وكان الملحن الكبير حلمي بكر، كشف عن تعرضه للضرب والسحل على يد بلطجية، واقتحام شقته الواقعة بمنطقة المهندسين وسرقتها، فضلًا عن خطف ابنته الصغيرة ريهام حلمي، البالغة من العمر سنتين وبضعة أشهر، واتهم طليقته بتحريض البلطجية، والهجوم على شقته.