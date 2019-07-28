بالصور| ياسمين عبدالعزيز ضيفة منى الشاذلي في الموسم الجديد من "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستعد المذيعة منى الشاذلي للكشف عن حلقات الموسم الجديد من برنامجها "معكم" المعروض على قناة CBC، والذي من المقرر أن يتضمن عدة لقاءات حصرية بكبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

ومن بين ضيوف البرنامج في الموسم الجديد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي غابت سنوات طويلة عن الظهور كضيفة في أي برنامج تليفزيوني.

وخلال الحلقة تكشف ياسمين أسرارًا جديدة عن حياتها الخاصة، وتتحدث عن كواليس أشهر أعمالها الفنية، وعن جديدها في الفترة المُقبلة.