خاص| أحمد عبدالله محمود: أجسد دور عامل نظافة في "روحين في زكيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يواصل الفنان أحمد عبدالله محمود تصوير مشاهده في مسلسل "روحين في زكيبة" الذي يقوم ببطولته الفنان حمدي الميرغني والفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس".

وقال عبد الله في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن فريق عمل المسلسل انتقل إلى منطقة "نزلة السمان" لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

وكشف عبدالله عن دوره في المسلسل، قائلًا إنه يجسد دور شاب يُدعى "رشاد"، ويعمل عامل نظافة وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت، وتجمعه العديد من المشاهد بحمدي الميرغني وأوس أوس، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرض "روحين في زكيبة" في الموسم الشتوي المُقبل.

مسلسل "روحين في زكيبة" بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، وانتصار، وبيومي فؤاد، ونهى عابدين وهايدي رفعت، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.