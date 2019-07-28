شاهد: فتاة تطلب بدر آل زيدان للزواج وترمي رزم من الأموال على صورته

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تعرض مبلغ ضخم للزواج من الإعلامي الوسيم بدر آل زيدان. ويظهر الفيديو الذي تداوله نشطاء التواصل صوت فتاة وهي تقول: يا بدر إن كان لوجين تسوى مليون فأنت تسوى ملايين، مضيفة أنا طلبتك للزواج فلا تردني.

فيما أخذت الفتاة تلقى رزم الأموال الكثيرة على صورة لبدر موضوعة على هاتفها وهي تردد: هذا مهرك ولو إنه قليل بحقك.

وكانت أنباء قد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية تشير إلى زواج الإعلامي بدر. قبل أن يخرج الأخير ويؤكد أنه ليس لديه نية للزواج في الوقت الحالي.

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