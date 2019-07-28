ليس السرطان.. الطبيب المعالج لفاروق الفيشاوي يكشف سبب وفاته- فيديو

أزاح الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الأورام بطب القصر العيني، والطبيب المعالج للفنان فاروق الفيشاوي، الستار عن السبب الرئيسي لوفاة الفنان المصري، والذي رحل عن عالمنا فجر يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وأوضح الدكتور حمدي عبد العظيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” حضرة المواطن “، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة الحدث اليوم، إن مرض ” الفيشاوي ” هو مرض مركب، ومن الصعب علاجه.

وأشار ” عبد العظيم ” إلى أنه كان يعاني من تليف كبدي، نتيجة التهابات فيروسية، بالإضافة إلى ورم بالكبد، كما أنه كان من الصعب علاج كلا المرضين، إلا أن ” الفيشاوي ” استجاب للعلاج خلال الفترة الأولى من مرضه.

وأكد أنه كان يتحلى بالشجاعة الكاملة لقهر ذلك المرض، إلا أن التليف الكبدي، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهو السبب المباشر وراء وفاته، معلقًا: ” مقدرناش نعالج التليف، العلم اللي ربنا اداهولنا ليه حدود ” .