غدًا.. "يوم أن قتلوا الغناء" من جديد على مسرح الطليعة

أعلن الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، أن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، سوف يعود لجمهوره من جديد ليعرض على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة زكي طليمات ، ابتداء من يوم غدًا الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساء.



يشار إلي أن العرض يقدم للعام الثالث على للتوالي، ويعود نجاح العرض المسرحي وتكرار عرضه للنجاح الجماهيري و النقدي الكبير له خلال أيام عرضه منذ عام 2017، بالإضافة

الى حصوله على العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى الدورة العاشرة.

وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل ،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود ، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى

للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

يذكر أن مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، تدور حول صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، شادى سرور ، طه خليفة، ألحان فؤاد، حماده شوشه، محمد ناصر، هايدى رفعت، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.