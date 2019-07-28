شاهد.. أصالة تعلن عن ألبومها الصيفي الجديد

أعلنت الفنانة أصالة، عن أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "في قربك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ومن المتوقع طرح الألبوم خلال الفترة الصيفية المقبلة برعاية إحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، ويأتي الألبومبعد عامين من ألبومها الأخير "مهتمة بالتفاصيل" والذي طرح عام2017.
يذكر أن آخر إصدرارت أصالة الغنائية كانت "كبير الشوق" التي حصلت على اقتربت من 2 مليون مشاهدة علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:الجابر، ألحان:أسامة العطار، توزيع: محمد صالح.
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