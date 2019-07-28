غدًا.. سامي فهمي يكشف عن حقيقة عودته للتمثيل في برنامج واحد من الناس

يحل الفنان سامى فهمى، ضيفا علي برنامج واحد من الناس علي شاشة النهار، مع الإعلامى د. عمرو الليثى، فى حلقة فنية متميزة غدًا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يكشف الفنان سامى فهمى خلال الحلقة عن

أسرار تذاع لأول مرة عن اختفائه المفاجئ عن الساحة الفنية بعد تألقه وقراره السفر لأمريكا واستقراره بها، كما يتحدث بدايته الفنية ومن له صاحب الفضل فى مشواره الفنى، ويكشف أيضًا عن أسباب اتخاذه قرار بالاستقرار في مصر وعدم عودته مرة أخرى لأمريكا وهل سيعود مرة أخرى للتمثيل أم الإخراج.ويستضيف البرنامج في فقرته الثانية فتاة من دهب تدعي منال عاشت تجربة إنسانية مختلفة ومثيرة، حيث تركت شهادتها الجامعية جانبا وبدأت مشوارها مع الحياة العملية واختارت أن تبيع المنتجات الغذائية منزلية الصنع.