حصدت أغنية "ماتوصونيش" للفنان هيثم شاكر أكثر من 100 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:شريف مكاوي.
تأتي الأغنية ضمن الألبوم الصيفي الجديد لشاكر بعد توقف 5 سنوات عن عالم الغناء، ليضم 10 أغنيات منهم: "ماتوصونيش، لحقتيني، ياحبيبة، احنا افترقنا، مش مهم أنا، بحبك لنفسي، بابي مفتوح، جاب الكلام بعضه".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرح ألبومه.. هيثم شاكر يسجل أكثر من 100 ألف مشاهدة بأغنية "ماتوصونيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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