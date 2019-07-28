شمس الزناتي يظهر في الإسكندرية والأيدي الناعمة تعزف لهوانم جاردن سيتي

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في أن تحول المسرح الروماني بكوم الدكة في الإسكندرية إلي ملتقي للموسيقي وقبلة لشباب الإسكندرية وزائريها من مختلف المحافظات فبين عبق التاريخ وسحر النغمات الموسيقية المصرية والعالمية التي ترتقي بالمشاعر والوجدان وتلامس القلوب.
شهدت الليلة السادسة من مهرجان الأوبرا الصيفي حفل موسيقي لأوركسترا ساوند تراك بقيادةالفنان محمد بركات تضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية وسط تفاعل الجمهور منها "الأيدي الناعمة للموسيقار علي إسماعيل" ، "شمس الزناتي للموسيقار هاني شنودة" ، "حتى آخر العمر للموسيقار الراحل عمر خورشيد" ، "بانوراما موسيقية لفنان الشعب سيد درويش"، "عريس من جهة أمنية لعمرو أبوذكرى"، "همام في أمستردام وأمير الظلام لخالد حماد" ، "هوانم جاردن سيتي لراجح داوود" ، بالإضافة إلى موسيقي بعض الأفلام العالمية منها "روكي ، المهمة المستحيلة والقلب الشجاع".
يذكر أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات بمشاركه عازف البيانو أمير عوض عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين.
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