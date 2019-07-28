غدًا.. ختام مهرجان المسرح الروماني بحفل تامرعاشور

تختتم فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بحفل للنجم الشاب تامر عاشور، وذلك غدًا الإثنين 29 يوليو، فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

يتضمن برنامج الحفل عددًا من أعماله الخاصة، منها "ده حكاية،

عشت معاك حكايات، أيام، خيالي، يا أهلًا، قولوله سماح، خلصانة الحكاية، إفترقنا، بيت كبير، هاجي على نفسي، تسلم، في بالي".

يذكر أن تامر عاشور درس بكلية التربية الموسيقية، ثم التحق بكلية

التجارة في جامعة عين شمس، اهتم بالغناء والموسيقي منذ صغره، وبدأ التلحين في السابعة عشرة من عمره، وضع ألحان الكثير من الأغاني لأشهر المطربين، منها نفسي أقولك لـعامر منيب، الله أعلم لـفضل شاكر، وخليتني أخاف لـشيرين، حقق قاعدة جماهيرية فى مصر والوطن العربى بعد أن قدم العديد من الحفلات والألبومات الناجحة.