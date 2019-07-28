شاهد.. استمتاع ريهام أيمن بأجواء الصيف

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "ريهام" على الصورة قائلة: "سوف تجدني عندما تكون الألوان". الألوان". ويذكر أن آخر أعمال ريهام أيمن، فيلم "قلب الأسد"، وشاركها العمل كلا من "محمد رمضان، حسن حسني، حورية فرغلي، عايدة رياض" من إخراج: كريم السبكي، وتأليف: حسام موسى.

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