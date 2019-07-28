3أغسطس.. راغب علامة على موعد مع مهرجان قرطاج التونسي

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي في تونس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، ومن المقرر أن يقامالحفل يوم السبت المقبل 3 أغسطس على مسرح قرطاج الأثري الكبير.
يذكر أن راغب أحيا أخيرًا حفلًا غنائيًا في مدينة "جمال" التونسية، ضمن فعاليات مهرجان "أم الزين" الدولي، وأمتع الحضور بباقة غنائية مميزة، أبرزها "اللي باعنا، ردلي كلماتي، صدفة".
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