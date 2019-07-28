تعرف على تفاصيل حفل وائل كفوري في لبنان

يستعد المطرب وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيدا، ومن المقرر أقامه الحفل يوم الجمعة23 أغسطس من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يقدم وائل خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملأغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح.
يذكر أن المطرب وائل كفوري كان أحيا مؤخرًا حفلًا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه.
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