بسبب هذا الموال .. قتلى وجرحى في حفل زفاف بمنطقة بعلبك اللبنانية

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تحوّل حفل زفافٍ في منطقة بعلبك إلى مجزرة حقيقية ذهب ضحيّتها 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون.

وفي التّفاصيل التي أوردتها “الوكالة الوطنية للإعلام”، فإنّه عند الواحدة من بعد منتصف الليل وخلال حفل زفاف عند مفرق بلدة يونين محلة الفيضة، وقع أشكال فردي، تطور إلى تبادل إطلاق النار، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص، وجرح 4 آخرين.

والقتلى هم: “ط. ز.” نقلت جثته إلى “مستشفى الريان” في بعلبك، “ع. ي.” وشقيقه “ع”، تم نقل جثتيهما إلى براد “مستشفى دار الحكمة” في بعلبك.

كما، أصيب بجروح كلّ من: “ع. ط. ز.” وشقيقه “أ. ط. ز” ونقلا إلى “مستشفى دار الأمل الجامعي”، و”ر. ح. ب” التي نقلت الى “مستشفى دار الحكمة” وهي في حال حرجة، و”م. أ. أ”.

وبحسب معلومات الـ”LBCI”، فإنّ الإشكال بدأ على خلفية “موّال أغنية” في حفل الزفاف.

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هذا، وشهدت المنطقة توتراً أمنياً وإطلاق نار وقذائف “آر. بي. جي” في الهواء لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً، واتخذ تدابير لمنع لتفاقم الأمور.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق “واتساب”، تسجيل صوتي قيل إنّه موّال العتابا الذي ألقاه المطرب علي ياسين والذي تسبّب بإشكال يونين الدموي، الذي ذهب ضحيّته المطرب وشقيقه عباس ياسين ومُطلق النار طالب زعيتر.

ويُسمع في التسجيل المطرب وهو يقول بيت عتابا موجّهًا لشخص اسمه طالب، إلّا أنّه يعود ويقول “مش انت”، قاصدًا بذلك طالب زعيتر، الذي استفزّه الموضوع فأطلق النار على المطرب وشقيقه.