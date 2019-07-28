جزيرة يونانية تعرض دفع 500 يورو شهريا لمن ينتقل وأسرته للعيش بها

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كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 03:49 مساءً - نشرت صحيفة ” الاندبندنت ” تقريرا عن عرض جزيرة يونانية تسمى ” أنتيكيثيرا ” الإقامة بها لمدة 3 سنوات مع دفع مبالغ شهرية للأسرة التي ستنتقل للعيش بها .
ويأتي ذلك في محاولة من السلطات لإعمارها حيث أن عدد المقيمين الدائمين بها لا يتجاوز عددهم 24 شخصا فقط .
وتعرض الجزيرة التي تقع بين ” كريت ” و” كيثيرا ” في البحر المتوسط 500 يورو ( نحو 550 دولارا ) شهريا لمن ينتقل للعيش بها بالإضافة إلى سكن مجاني .
إلى جانب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة المائية والترفيهية والسياحية والتسوق في عدد محدود من المحال على أرض ” أنتيكيثيرا ” .
واستعرض عمدة الجزيرة ” أندرياس تشارشالاكيس ” جمال ومناظر الجزيرة رغم الطقس شديد البرودة في فصل الشتاء .
وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي لجذب العديد من الأسر لإنعاش الحياة بالجزيرة وامتلائها بأصوات الأطفال والآباء والأمهات .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.