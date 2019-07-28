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الإفراج عن 12 إسرائيليا متهما باغتصاب بريطانية واعتقال الضحية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 03:49 مساءً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية اليوم الأحد عن تطورات قضية السائحة البريطانية البالغة من العمر 19 عاما ووالتي اتهمت 12 شابا إسرائيليا باغتصابها جماعيا بعد الاعتداء عليها بالضرب في أحد الفنادق بمنتجع ” ايا نابا ” بالعاصمة نيقوسيا الإسبوع الماضي .

حيث ألقت السلطات القبرصية القبض على السائحة البريطانية بتهمة الادعاء الكاذب بالاغتصاب واختلاق الواقعة وتلفيق ادعاءات كاذبة .. ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة غدا الإثنين .

وجاء ذلك بعد أن تراجعت المدعية عن بياناتها بعد أن استجوبها المحققون في نهاية الأسبوع الماضي بعد فحص نتائج الحمض النووي وفقا لمصادر بالشرطة القبرصية .

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كما أن أحد المراهقين المتهمين الذين تعرفت السائحة عليهم تمكن من إثبات أنه كان مع صديقته التي التقطت صورة شخصية له في غرفتهما معا في نفس الوقت الذي ادعت فيه الفتاة البريطانية حدوث واقعة الاغتصاب مما أثار الشكوك حول قصتها إلى جانب نفي جميع الشباب لتلك المزاعم .

وأكدت الشرطة القبرصية إنه كان قد تم الإفراج عن خمسة منهم الإسبوع الماضي .. وأن الرجال السبعة الذين ما زالوا محتجزين للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب الفتاة البريطانية سيتم إطلاق سراحهم اليوم جميعا .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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