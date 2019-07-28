دنيا سمير غانم في الجزء 6 من مسلسل ” الكبير أوي ” .. أنباء ما بين الغياب والمشاركة

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 03:49 مساءً - أعلنت أشركة ” روزناما ” المنتجة لأعمال النجمة دنيا سمير غانم أن الاخبار التي انتشرت حول مشاركة دنيا في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي مع النجم أحمد مكي لا أساس لها من الصحة .

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة وهي الجهة المسئولة عن اعمال دنيا وناشدت فيه من يروجون هذه الشائعات بتحري الدقة عند نشر أخبارها والعودة إلى الشركة المنتجة لكافة أعمالها لإفادتهم بما يخص أعمالها القادمة .

وأشار البيان أيضا إلى أنها ستبدأ قريبا في التحضير لمسلسلها القادم وبعض الجولات لعروض عالم دنيا في بعض الدول العربية .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم كان مسلسل ” بدل الحدوتة 3 ” الذي عرض في رمضان الماضي وهو من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما .. وشارك دنيا في بطولة المسلسل كلا من سمير غانم وأحمد رزق وشيماء سيف وعمرو وهبة وهشام ماجد .. والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوى .