وفاة روسي تايلور مؤدية صوت «ميني ماوس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت شركة ديزني، وفاة روسي تايلور، التي اشتهرت بتأدية صوت ميني ماوس، لأكثر من 30 عاما.

قالت شركة ديزني، في بيان إن روسي تايلور، توفيت في جلينديل بولاية كاليفورنيا، الجمعة الماضية، عن عمر يناهز الـ 75 عامًا دون الإعلان عن سبب الوفاة.

حصلت “تايلور” على أداء شخصية ميني ماوس، عام 1986 بعد تفوقها على 200 فتاة تقدمن لهذا الدور.

Advertisements

وتزوجت روسي تايلور من واين ألين مؤدي صوت ميكي ماوس، عام 1991، الذي توفي عام 2009.

قدمت “تايلور” أكثر من شخصية منها مارتن برنس والتوأم شيري وتيري في مسلسل “عائلة سمبسون، لكن “ميني ماوس” كانت المفضلة بالنسبة لها.

وذكرت شركة “ديزني” أن روسي تايلور كانت دائما تقول: “لم أرغب أبدا في الشهرة، الشخصية التي كنت أؤديها كانت مشهورة وهذا كان كاف لي”.