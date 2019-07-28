أسماء لمنور تعلن خلعها لزوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المغربية أسماء لمنور جمهورها بإعلانها انفصالها عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي.

الفنانة المغربية قالت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “توأم روحي”، أنها لم تحصل على لقب مطلقة، حيث أنها هي من خلعت زوجها.

فعندما وجه نيشان سؤالا لأسماء عما إذا كانت المرأة المنفصلة تشعر بالانكسار بسبب كلمة “مطلقة”، فردت عليه مؤكدة أن الأمر يختلف إذا كانت طُلقت أم خلعت زوجها.

الفنانة المغربية قالت: “أنا خلعت علشان كده محصلش الإنكسار، مش مسألة إنها قوة ولكن وصلت لمرحلة وجدت أنه لابد من الانفصال”.

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يذكر أن الفنانة المغربية أسماء لمنور رزقت من زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي بطفل واحد أطلقت عليه اسم “آدم”، ونشرت الكثير من الصور التي تجمعهما.

وكانت أسماء لمنور قد قدمت مؤخرا دويتو غنائي مع الفنانة أصالة خلال حضورها حفلتها، ضمن حفلات «ليلة سهم»، على مسرح الصالة المغطاة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وقالت أصالة، في كلمتها خلال الحفل تتحدث فيها عن صداقتها مع الفنانة أسماء لمنور: «أتشرف اليوم أن أغني مع أسماء لمنور لأني أشعر أننا نكمل بعضنا، وصداقتنا بدأت من سنين طويلة»، وقدم الثنائي أكثر من أغنية معًا وسط احتفاء كبير من الجمهور.