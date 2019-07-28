الموت يفجع الفنانة هبة مجدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة المصرية هبة مجدي، حالة حزن شديدة بعد رحيل خالتها وزوجها، ونعتهما بنشر صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وعلقت هبة مجدي، على الصور قائلة: “فقدت أعز الناس لقلبي.. خالتي عفاف وعمو عماد.. أكتر إتنين علموني الحب وشفت الدلع والحنية بدون مقابل.. كنت أنا بنتهم لإن مكنش عندهم أولاد.. ربنا يرحمهم ويدخلهم الجنة من أوسع أبوابها..ادعولهم كتير أرجوكم”.

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وتلقت هبة مجدي، العديد من تعازي متابعيها الذين تمنوا لهما الرحمة وأن يغفر لهما، وتساءل البعض عن سبب الوفاة.

من ناحية أخرى، تشارك هبة مجدي، في بطولة مسرحية “الملك لير” رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوى ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

كما تشارك في الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة.