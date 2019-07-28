محمد منير يغني لنجاة في ختام ليالي جرش

اختتم المغني المصري محمد منير سهرات وليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن في دورته الـ34 السبت بحفل أقيم على المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية حظي بحضور جماهيري كبير.

وقدم نير (64 عاما) بانوراما لأبرز أغانيه التي رددها على مدى نحو 4 عقود منها (الليلة يا سمرا) و(عشق البنات) و(حبيبي لون الشوكولاتة) و(حتى حتى) و(شمندورة) و(يا رمان)، إضافة لأغنية (أنا بعشق البحر) للفنانة نجاة الصغيرة.

وفي مؤتمر صحفي سبق الحفل، قال منير: "أنا حاضر دائما في الأردن، وكنت هنا بالعام الماضي، ولا تمر تقريبا 3 أو 4 سنوات إلا وزرت الأردن الذي أكن له كل الحب وارتبط به منذ سنوات طويلة".

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وكان المغني الأردني جهاد سركيس قد سبق منير في اعتلاء المسرح الجنوبي، بينما شمل اليوم الختامي للمهرجان حفلا آخر على المسرح الشمالي للأردنيتين نداء شرارة وكارولين ماضي.

وقال أيمن سماوي المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون لقناة رؤيا التلفزيونية الأردنية: "أتمنى أن نكون أرضينا الذائقة الفنية والثقافية لمعظم متابعي هذا المهرجان والذي زاره هذا العام أكثر من 100 ألف، وهو رقم نرضى عنه تماما".

وأضاف "سنعمل في الأعوام المقبلة على التجديد والتغيير وإحداث البرامج التي من شأنها رفع الذائقة الفنية والثقافية للمتابعين الأردنيين والعرب".

وتأسس مهرجان جرش للثقافة والفنون في 1983، ويعد أكبر حدث ثقافي وفني سنوي في الأردن يشمل أنشطة موسيقية وسينمائية وشعرية.