القيصر أشعل قلوب الساهرين على مسرح اهدنيات

لليلة الثانية على التوالي، اضفى القيصر كاظم الساهر سحره على مسرح “اهدنيات الدولي”، و بـ “عيد العشاق” اشعل قلوب الساهرين مفتتحاً ليلته التي لا تنتسى.

ومن بغداد الى اهدن وبأغنية “عيد وحب هاي الليله الناس معيدين” الهب الساهر المدرج واشعل النار في القلوب خاصةً قلوب جمهوره العراقي الذي جاء خصيصاً لمشاهدته، وبـ ” زيديني عشقاً” لبّى القيصر طلب جمهوره المتوافد من كافة المناطق اللبنانية اضافة الى عدد من محبيه في البلدان العربية فازدادت الاجواء، وسط الطبيعة الرائعة، حباً، رومنسية، فرحاً، وخيالا لتتحوّل الى مشهدية حالمة.

وتعبيراً عن حبه لاهدن ناداها بـ “قولي احبك” لتكون اغنية الختام على أمل اللقاء اليوم الاحد في سهرته الثالثة على التوالي.