فتح باب التسجيل للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الحادي والأربعين الذي سيقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 2019 عن فتح باب التسجيل للصحفيين والإعلاميين لاستخراج كارنيه التغطية الصحفية ابتداء من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر القادم عبر موقع المهرجان الإلكتروني.

والمهرجان مستمر في استقبال تسجيل الأفلام حتى 1 سبتمبر، ويحاول مواكبة أحدث التقنيات والاهتمامات العالمية، ويعرض مجموعة منتقاة من أفضل الأفلام في الدورة الحادية والأربعين.

وأكد محمد حفظى رئيس المهرجان أنه يسعى لتوطيد علاقة المهرجان بجمهور السينما في العاصمة، سواء بعرض المزيد من الأفلام المرتقبة والتي ترضي الأذواق السينمائية، أو بدعم العلاقة التفاعلية مع الجمهور، بهدف جعل مهرجان القاهرة حدثًا دائم الارتباط بأي محب للسينما في القاهرة".

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