في ذكرى رحيله حكايات 5 زيجات فى حياة فريد شوقي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان فريد شوقي والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الــ77 عامًا تاركًا خلفه عشرات الأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية وعمل طوال مشواره الفني مع نخبة كبيرة من ألمع النجوم.

حياة النجم فريد شوقي مثيرة للجدل وقد لقبه الكثير بلقب ابو البنات لكونه أنجب خمس فتيات هن منى وناهد ومها وعبير ورانيا.

تزوج فريد شوقي خمس مرات الأولى كان عمره 18 عامًا ولكن حدث الإنفصال لغيرته الشديدة والثانية من محامية والمرة الثالثة كانت من فنانة مغمورة تدعى زينب.

اما الفنانة هدى سلطان فهي صاحبة الزيجة الرابعة وأنجبت له ناهد ومها.

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بينما تزوج للمرة الخامسة بعد طلاقه لـ هدى سلطان، من السيدة سهير ترك وأنجبت منه رانيا وعبير.



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