الفيل الأزرق 2 يحقق إيرادات 12 مليون جنيه

حقق فيلم "الفيل الارزق 2" إيرادات بلغت 12 مليونا جنيه وذلك بعد عرضه يوم الخميس الماضى قبل انطلاق موسم عيد الاضحى المقبل.
"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.
ويعد الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.
ويعد الفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه في دور العرض السينمائي.
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