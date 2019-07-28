أحمد فهمي يحرج خطيبته هنا الزاهد ويصفها بالزنانة

القاهرة - لايف ستايل
تسبب الفنان أحمد فهمي في إحراج خطيبته هنا الزاهد، حيث علق على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء وجودها في أحد المطاعم لتكشف عن الأكلة المفضلة لديها وهي الـ "سوشي"، وهو ما دفع فهمي للتعليق على الصورة قائلا: "حبي وصديقتي.. الزنانة".
ودفع هذا التعليق عددا من متابعى هنا الزاهد لأن يدافعوا عنها، حيث قال متابع: "دى عسل"، وقال آخر: "هى فنانة جميلة".
وكان الفنان أحمد فهمى كشف عن موعد زواجهما، والذى من المقرر أن يقام فى سبتمبر المقبل.
كما كشف أحمد فهمى عن تجهيزه عش الزوجية خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" للإعلامى رامى رضوان.
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