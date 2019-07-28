إيهاب فهمي يتغزل في زوجته على إنستجرام

نشر الفنان إيهاب فهمى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة تجمعه بزوجته .



وعلق على الصورة قائلاً : " ضحكتها " ، لتنهال عليه التعليقات من قبل الجمهور متمنين له حياه زوجية سعيدة .

يذكر أن إيهاب فهمى غاب هذا العام عن دراما رمضان، ولكنه ترأس إدارة المسرح الكوميدي، وافتتح مؤخرا مسرحية الحالة توهان على المسرح العائم.

"الحالة توهان" بطولة جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، ياسر عزت، عبد الله الشرقاوي، معتز السويفي، ناجح نعيم، سوسن طه، محمد الشربيني، أشرف فؤاد، عبده العجمي، إيهاب الزناتي، أميرة حامد، عبد العزيز، أحمد عبد الرازق، إبراهيم طلبة، مصطفى منصور، مروة زكي، سارة كريم، جومانة خاطر، والطفلة ملك خاطر.

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