تعرف على رسالة نجل محمد شرف له في ذكراه الأولى

أحيا هشام شرف نجل الفنان الراحل محمد شرف، ذكرى رحيل والده الأولى، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث نشر هشام صورة والده، وعلق عليها قائلًا: "الذكرى السنوية لوفاة والدي رحمة الله عليه.. تغمده الله بواسع رحمته ورزقه الجنة إن شاء الله.. وحشتني جدا".

يذكر أن محمد شرف ، تخرج في المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم انتقل إلى القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، حيث شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون والمسرح.

كان آخر أعمال محمد شرف هو فيلم أخلاق العبيد، والذي قام ببطولته خالد الصاوي، رامي غيط، يسرا اللوزي، سارة سلامة، ومن تأليف عصام الشماع، أيمن مكرم وإخراج أيمن مكرم وكان مدير تصويره نزار شاكر وإنتاج الراحل حسين علي ماهر.

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