أول تعليق من نانسى عجرم بعد أزمتها في مطار بيروت

كشفت الفنانة نانسى عجرم خلال أحد اللقاءات الصحفية التي أجريت معها عقب حفلتها فى مهرجان جرش الغنائي، عن سبب أزمتها فى مطار بيروت.

وأكدت نانسى عجرم أنه لولا حبها لبلدها لكانت عقبت على انتظارها فى المطار، مشيرة إلى أن الأزمة لم تكن فى المدة التي انتظرت فيها إنهاء الإجراءات.

وأضافت أن وجود طفلتها معها جعلها تشعر أن الدقيقة تمر وكأنها ساعة، حيث إن طفلتها كانت بحاجة الى الحصول على الطعام.

وأضافت نانسي عجرم أنها المرة الأولى التي تتحدث عن ظاهرة لا تعجبها فى بلدها؛ لذا فقد حظت باهتمام كبير من الجمهور.

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وكشفت نانسي عجرم عن استعدادها لطرح أغنية منفردة قريبًا، كما أنها تواصل التحضير لألبومها القادم.

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