شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم بصحبة درة فى كواليس مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم خالد سليم تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "بلا دليل" والتى تجمعه بالفنانة درة حيث يظهران كزوجين فى أحداث العمل،بعد أن عاد خالد سليم من امريكا حيث كان بصحبة أسرته وارتباطه ببعض الأمورالتى انتهى منها قبل تفرغه لـ"بلا دليل".



درة مع خالد سليم

مسلسل "بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطارمن الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم ودرة، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة.

Advertisements

وعرض لخالد سليم مؤخراً مسلسل "أبواب الشك" والذى شارك فى بطولته لقاء الخميسى، خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، طارق صبرى، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، عائشة بن أحمد، محمد ابراهيم يسرى، عبير منير وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج وانتاج شركة سينرجى.



خالد سليم