شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..عرض مسرحية "حدث في بلاد الأناضول" علي مسرح رومانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض غدا الاثنين مسرحية " حدث في بلاد الأناضول " أو " إنهم يعزفون " لفرقة أوسكار المسرحية علي مسرح رومانس وهي من تأليف محمود جمال ودراماتورج الكاتب خالد الجزار والمخرج المنفذ عبد الرحمن عطيتو وديكور نوران عصام وايه رضا وايه عبد العظيم وفاطمة بدوي وايلاف محمد ومصمم الاستعراضات حسام التابعي وإخراج محمد يحيي وبطولة مجموعة من الشباب الواعد منهم حسن هريدى واحمد طارق ومحمد فاروق ومصطفى ممتاز ويوسف شرقاوي وعمر ابراهيم واحمد بوفون واحمد جيمي وأشرف يحيي وأحمد قاسم وأحمد سنهوتي واحمد جمال وإسماعيل سيد واسماء راضي وسلمي السيد وياسمين الضوي وبسمله شكري وسهر ناصر.

المسرحية تتناول فكرة الظلم وأشكاله وأن جميع البشر على قدر المساواة وهم من صنعوا الظلم وجعلوه هو السائد عليهم بحكم الضعف والقهر الذي يحدث من حولهم ومع ذلك لا زال هناك أمل للقضاء على الظلم بجميع أشكاله ويقدم العرض بشكل درامي مطعم بلمحات كوميدية بسيطة.