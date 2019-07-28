شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سمية الخشاب ترقص بالزى المغربى بعد تكريمها فى مهرجان سينما الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بمقاطع فيديو لها أثناء تواجدها فى المغرب بعد تكريمها فى مهرجان سينما الشاطئ.

وظهرت سمية الخشاب فى أول فيديو و هى ترتدى العباءة المغربية و ترقص على الأغانى المغربية، وفى الفيديو الثانى ظهرت سمية وهي محمولة على الأكتاف كالملكة المتوجة، وكتبت سمية على الفيديو، قائلة: " يا مجنناهم ياسومي

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كرم مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة بالمغرب والذي يترأسه المخرج عبد الواحد مجاهد، النجمة المصرية سمية الخشاب، الاربعاء الماضى، وسلمها التكريم السفير أشرف إبراهيم سفيرمصر بالمغرب.

يذكر أن آخرأعمال سمية الخشاب كانت أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، وذلك تزامنا مع شهر المرأة، والتى تحارب من خلاله العنف ضدها .