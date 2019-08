شكرا لقرائتكم خبر عن فى النصف الأول من هذا العام..السينما العالمية تحصد ب 4 أفلام 6 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت السينما العالمية فى النصف الأول من عام 2019، ارقاما قياسية جديدة، والتى بدأت بفيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers: Endgame، الذى تربع على عرش أكثرالافلام تحقيقاً للإرباح فى تاريخ السينما برصيد إيرادات وصلت لـ 2.8 مليار دولار، بعد تغلبه على فيلم avatar الشهير الذى حقق 2.78 مليار دولار مسبقاً.

وسرعان ما أصبح رقم الملياردولار رقماً متداولاً فى أوساط الارباح التى تحققها الافلام هذا العام، فلم يكن الفيلم المتمم لسلسلة الأبطال الخارقين من عالم مارفل Avengers: Endgame، هو الوحيد الذى تخطى حاجز المليار دولار، فنجح أيضاً فيلم captain marvel فى تحقيق ايرادات بلغت أكثرمن مليارو 150 مليون دولار، ليصبح ثانى أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات هذا العام.

ومن ثم فيلم Aladdin الذى نجح فى تخطى حاجز الملياردولار بالرغم من استمرارعرضه، ويتوقع الكثيرين تخطيه حاجز المليار ونصف دولار قبل مغادرته سباق شباك التذاكر، وياتى اخيراً فيلم Spider-Man: Far from Home الذى نجح فى تخطي أيضا حاجز المليار دولار.

الارباح التى حققتها أكثرأربعة أفلام فى دورالعرض السينمائى العالمى بلغت ما يقارب الـ 6 مليارات دولار، أى بما يعادل أضعاف الإيرادات التى حققتها السينما المصرية فى تاريخها منذ نشأتها عام 1932 بفيلم أولاد الذوات، وحتى آخر فيلم مصرى تم عرضه منذ ايام.

وما زال السباق العالمى مستمر فسيشد النص الثانى من هذا العام، سباق جديد من حيث الايرادات، فتنتظر شاشات العرض طرح بضعه أفلام عالمية أهمها فيلم once Upon a Time in Hollywood، وفيلم الجوكر.