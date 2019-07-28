شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تعبر عن سعادتها بتناول" السوشى" وأحمد فهمى معلقا"حبيبتى الزنانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها الشديدة لتناول وجبة " السوشى" التى تجعلها سعيدة، حيث شاركت جمهورها بصورة أثناء تناولها " السوشى"، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: " وجه سعيد بسبب السوشى".

وتغزل الفنان أحمد فهمى فى خطيبته هنا الزاهد، وكتب تعليقا على الصورة، قائلا: "طفلتى، صديقتى المفضلة، ملاكى الزنانة "، ونال تعليق أحمد فهمى إعجاب العديد من متابعيه، وعن حاله الغزل والحب بينهما، متمنين لهما زواج سعيد قريبا.

اشترك الثنائى فى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض فى رمضان الماضى تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.