شكرا لقرائتكم خبر عن بلافتة كامل العدد.. تامر عاشور فى آخر حفلات المهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم دار الأوبرا بالإسكندرية، أخرحفلات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بكوم الدكة برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويحيى النجم الشاب تامر عاشور وفرقته حفلا فنيا فى التاسعة مساء غدا الاثنين .

يتضمن البرنامج مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها بيت كبير، قالولى نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عنى، كرهينى فيكى، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبى أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك ، قولوله سماح ، ده حكاية ، متختلفيش، فى بالى ، بقالى زمان ، سلام، مرة وخلصانة الحكاية .

وتواصل دار الأوبرا المصرية حفلات المهرجان الصيفى بمسرح سيد درويش فى الفترة من 16 أغسطس حتى 6 سبتمبر القادم.