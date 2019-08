شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا مورون صديقة ليوناردو دي كابريو تهاجم متابعيها بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كاميلا مورون صديقة النجم ليوناردو دي كابريو بدأت تشعر بالملل والضيق ممن ينتقدوا علاقتها بالفنان الشهير الذى حصل على جائزة أوسكار واحدة فى مسيرته، .. وذلك بعدما وجهت رسالة من خلال خاصية الاستوري على حسابها عبر انستجرام إلى كل من يهاجم علاقتها به فى فيديو قالت فيه : قرأت بعض تعليقاتكم.. يا إلهي الناس تحقد وغاضبة من ناس لا تعلم عنهم شيئا، أتمنى في هذا اليوم أن تتعلموا كيف تكرهون أقل وأن تحل مكان هذه الكراهية الأوقات والأشياء التي يحبها الناس لأنه بدون كراهية يكون الشعور أجمل".

رسالة كاميلا جاءت رداً على متابعيها الذين استغربوا خلال تعليقات على صورها مع ليوناردو فى العرض الخاص الأخير لفيلمه once upon a time in hollywood الذى يقوم ببطولته مع براد بيت حيث هاجم كثيرون فكرة ارتباطها برجل يكبرها بـ 22 عام.