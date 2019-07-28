بعد إطلالتها الجريئة باليونان.. 6 إطلالات لدينا الشربيني أثارت جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني قوائم الأكثر بحثًا عبر مؤشر البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن تدشين مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج يحمل اسمها، بعد ظهورها أمس برفقة الفنان عمرو دياب على أحد شواطئ اليونان مع مجموعة من الأصدقاء على هامش حفل الأخير في جزيرة ميكونوس اليونانية، وظهرا وهما يرقصان سويًا على أنغام "قمرين"، فضلًا عن ارتدائهما ملابس بنفس اللون، فاختار الهضبة "تي شيرت أبيض"، بينما تألقت الشربيني بـ"المايوه".

إطلالة دينا الشربيني لم تمر مرور الكرام، على رواد السوشيال ميديا، والذين بدورهم انتقدوا ملابسها ووصفوها بالجريئة، وأعادت للأذهان الإطلالات التي أثارت بها دينا الشريبني جدلًا مؤخرًا، نرصد أبرزها في السطور التالية:

بدأت دينا الشربيني في لفت الأنظار إلى ملابسها خلال حضور حفل الهضبة الذي أقيم منذ عامين بـ"مارينا"، ونشرت دينا الشربيني صورًا لها ترتدي رمادي مع "رابطة" شعر، تشبه إطلالة الهضبة.

ثم خضعت دينا لجلسة تصوير، ارتدت خلالها "تي شيرت" مخطط، ارتداه عمرو دياب بإحدى الحفلات، الأمر الذي عزز انتشار الشائعات حول وجود علاقة بين الثنائي الشهير.

Advertisements

كان لمسلسل "زي الشمس" نصيب الأسد من إطلالات دينا الشربيني المأخوذة من الهضبة، وبسببها تصدرت قوائم الأكثر بحثًا على مدار عرض المسلسل، حيث بدأت بظهورها في المسلسل بزي مشابه لما ارتداه "دياب" في إعلانه الرمضاني، لصالح إحدى شركات المحمول.

وضمن أحداث المسلسل ارتدت دينا الشربيني "قميصا جينز" وبنطالا "أوف وايت"، وهو الذي ظهر به عمرو دياب في الإعلان وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر.

والمرة السادسة التي ارتدت فيها دينا الشربيني ملابس تشبه ما يرتديه عمرو ، بعد ظهورها مرتدية بيجامة باللون الأسود مع دوائر بيضاء تشبه إلى حد كبير القميص الذي ارتداه الهضبة في إحدى حفلاته.

كان الجمهور اعتاد على ظهور كل من عمرو دياب ودينا الشربيني سويًا في عدد من المناسبات والحفلات، خلال الفترة الماضية، وأثيرت شائعات وتكهنات كثيرة حول ارتباطهما، إلا أن أحدًا منهما لم يعلن عن ذلك رسميًا.