رسالة ريا أبي راشد لهند صبري بعد اختيارها للتحكيم بمهرجان فينيسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، الفنانة التونسية هند صبري، بعد اختيارها للمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.
وكتبت "ريا"، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" دعمت خلالها هند، قائلة: "تستحقي ذلك"، فيما جاء الرد من الأخيرة قائلة: "شكرًا صديقتي".
وعبرت في بيان صحفي عن سعادتها وفخرها لكونها أول فنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث بالمهرجان العريق. وتنطلق فعاليات الدورة 76 من المهرجان في 28 أغسطس المُقبل وتستمر حتى 7 سبتمبر.
هند صبري واحدة من أشهر وأهم الممثلات في العالم العربي، حصلت قبل عامين على جائزة تحمل اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لحصولها على عدة جوائز كبيرة، منها: أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها "زهرة حلب" عام ٢٠١٧، و ثلاثة جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في "الجزيرة" و"أحلى الأوقات" و"مواطن ومخبر وحرامي"، وأفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها "صمت القصور".
قدمت هند عبر مسيرتها ٣٠ فيلما بين تونس ومصر وعدة مسلسلات بمصر وتونس.
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