رسالة يوسف الشريف قبل مباراة الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
وجه الفنان يوسف الشريف رسالة للجمهور قبل المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي ونادى الزمالك في بطولة الدوري العام والتي تقام مساء اليوم على "ستاد برج العرب".
وكتب الشريف في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "الأهلي والزمالك .. لا للتعصب".
تُختتم اليوم الأحد منافسات الدوري المصري الممتاز (2018-19) بمباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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