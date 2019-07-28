أحمد سعد يستعرض مهاراته في ركوب الخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شارك المطرب أحمد سعد جمهوره بمجموعة صور له من أحدث جلسة تصوير خضع لها، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر سعد خلال الصور في منطقة الأهرامات هو يستعرض مهارته في ركوب الخيل، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وعلق سعد علي الصور قائلًا:" الحمد لله .. صور تجمع بين الخيل العربي الأصيل والأهرامات الأصيلة.. في مصر الأصيلة ..ومش هتكلم عن الفارس الأصيل". يذكر أن المطرب أحمد سعد يستعد حاليًا لطرح ألبومه الجديد والمقرر طرحه في موسم الصيف الحالي، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم حسام طنطاوي معتز أمين.

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