تراند اليوم : كاظم الساهر يتوقف عن الغناء.. تعرف على السبب

تسبّب تصريح عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية، لينا فواز، بحالة من الجدل عبر منصّات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت خلال لقاء صحفي عن أرجحية غياب النجم كاظم السّاهر لفترة سنة أو سنتين عن الأضواء جرّاء تحضيره لعمل فنّي ضخم.تصريح لينا فواز جاء بعدما سألت عن سبب تواجد القيصر الدائم ضمن حفلات "بيت الدين" للسنة العشرين على التوالي، وثلاثة أيام على التوالي، فقالت: "ثلاث ليالي سيحيها كاظم الساهر احتفالاً بالسنة العشرين بتواجده الدائم بمهرجانات بيت الدين"، وأضافت فواز: "ما يجعل الحفل أكثر استثنائية هو أننا علمنا أن كاظم سيتوقف عن الغناء لمدة سنة أو سنتين جرّاء تحضيره لعمل فنّي ضخم". مشيرةً بأن حفله في "بيت الدين" ربما يكون آخر حفلاته حاليًا.هذا التصريح تداولته بعض الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالاضافة للمواقع الإلكترونية، وفسّروه بأن كاظم السّاهر سيعتزل الفن، ومنهم من قال إنه يُخطّط للتفرغ للزواج، وبعضهم ألمح إلى أن قراره ناتج عن ظروفه الصحية ونصيحة الأطباء له بالاستراحة والابتعاد عن الغناء.يُشار إلى أن السّاهر اعتكف عن الحفلات الغنائية منذ حوالي سنتين لمدة 8 أشهر بناء على طلب الأطباء، حيث أُصيب بالتهاب في أعصاب اليد بسبب كثرة الحفلات وحمل الميكروفون لفترة طويلة.

لكن بالإشارة للتصريح الذي أدلت به لينا فواز، فقد قالت بصريح العبارة إن سبب توقفه هو تحضيره لعمل فني، وهذا ينفي جميع الأخبار التي أفادت اعتزاله.

يُذكر أن كاظم السّاهر سوف يُحيي ثلاث حفلات في مهرجان "بيت الدين"، بتاريخ 1 و2 و3 آب المقبل.