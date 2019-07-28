آخرهم فاروق الفيشاوي .. نجوم ونجمات فارقوا الحياة بسبب السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 02:16 مساءً - لا يزال المرض العضال أو " السرطان " من أكثر الأمراض التي تسببت بوفاة نجوم ومشاهير عرب خلال السنوات الأخيرة و حتى قبل ذلك حيث عانى العديد من النجوم والنجمات من هذا المرض قبل أن توافيهم المنية وكان آخرهم الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي الذي توفي قبل ثلاثة أيام بعد صراع مع المرض العضال والذي كشف عنه الفيشاوي نفسه خلال تكريمه بمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي.

محمود عبد العزيز و أحمد زكي ونور الشريف

وكذلك كان سرطان الرئة السبب بوفاة النجم المصري الشهير أحمد زكي بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة حيث توفي عام 2005 عن عمر يناهز الستة وخمسين عاماً ليكون فيلم حليم آخر أعماله.

أما النجم محمود عبد العزيز فقد توفي هو الآخر بعد معاناة مع السرطان الذي انتشر ليصيب عدة أماكن في جسده قبل أن يتوفى في نوفمبر 2016 عن عمر يناهز السبعين عاماً.

بدوره عانى الفنان نور الشريف مع سرطان الرئة الذي تسبب بوفاته عن عمر يناهز 69 عاماً حيث توفي في العام 2015.

ونفس الأمر بالنسبة للفنان المصري عامر منيب الذي توفي بعد معاناة مع سرطان القولون.

نجوم ونجمات مصريين كثر توفوا بسبب السرطان

كما شهدت الساحة الفنية المصرية رحيل عدد من النجوم والنجمات المعروفين بسبب المعاناة مع مرض السرطان ومنهم الفنانة معالي زايد التي انتشر السرطان في جسدها ووصل إلى الكبد والرئة، كذلك الفنانة الشابة الراحلة ميرنا المهندس التي توفيت بسرطان القولون عن عمر يناهز حوالي 37 عاماً حيث توفيت في العام 2015.

وكذلك كان السرطان سبباً في وفاة الفنانة سناء يونس حيث أصيبت بسرطان الرئة ورحلت، كذلك الفنانة فايزة كمال التي رحلت بعد معاناة مع سرطان الكبد حيث توفيت في مايو من العام 2014 عن عمر يناهز الـ 52 عاماً .

كما كان المرض العضال سبباً بوفاة عدد آخر من النجوم المصريين منهم زبيدة ثروت ومحمد فوزي ونعيمة عاكف وممدوح وافي وفايزة أحمد ومديحة كامل وناهد شريف وزيزي البدراوي وغيرهم .

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نجوم سوريون رحلوا بسبب السرطان

كما فقدت الساحة الفنية السورية العديد من أبرز النجوم بعد معاناتهم مع مرض السرطان ومنهم الفنان نضال سيجري الذي عانى من سرطان الحنجرة وقاوم المرض عدة سنوات قبل أن توافيه المنية في عام 2013 عن عمر يناهز الـ 48 عاماً .

كما رحل العديد من النجوم السوريين بعد معاناة مع المرض ومنهم ناجي جبر " أبو عنتر " الذي عانى من سرطان الرئة حيث توفي في العام 2009 .

كما كان السرطان سبب كل من الفنانين خالد تاجا الذي توفي عن عمر يناهز الـ 72 عاماً بعد صراع مع سرطان الرئة وكذلك رندا مرعشلي ونبيلة النابلسي.

ريما بنا وملحم بركات

كما كان المرض العضال سبب وفاة الظاهرة الفنية والموسيقار ملحم بركات الذي توفي في العام 2016 عن عمر يناهز الـ 71 عاماً وكذلك الفنانة الفلسطينية ريم بنا في العام 2018 بعد صراع طويل مع المرض.



