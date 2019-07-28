ردت الإعلامية الأردنية، علاء الفارس، اليوم السبت، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها لوعكة صحية ووفاتها. وقالت “الفارس” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “كل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها؟، وتأليفة من عجائب مدعي الإعلام والصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب والافتراء”.
وأضافت: “اليوم يقدمون لي التعازي وأنا على قيد الحياة يا سلام… لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي”. وكانت بعض وسائل الإعلا، نشرت أخبارًا تحدثت عن وفاة الفارس بسبب وعكة صحية؛ علمًا بأن آخر ظهور للإعلامية الأردنية كان في 5 يوليو الجاري، خلال احتفالها بزفاف شقيقها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية الأردنية “علاء الفارس” تخرج عن صمتها وترد على شائعة صادمة بشأنها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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