شاهد.. "الزغبي" تحقق أرقامًا قياسية بأحدث كليباتها

حقق أحدث فيديو كليب للمطربة اللبنانية نوال الزغبي، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات، متجاوزًا حاجز المليون الرابع، وذلك بعد مرور عشرة أيام على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع الفيديوهات

"يوتيوب".

يشار إلى أن فيديو كليب نوال الزغبي ضم ثلاث أغنيات مختلفة من أحدث ألبوماتها، وهى "كده باي، جوه قلبه، وصبح صبح"، والتي تعد أشهر و

أنجح أغاني الألبوم من حيث عدد المشاهدات و الإنتشار.

يذكر أن أغنية "كده باي"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمه، و"صبح صبح"، كلمات وألحان عمرو المصري، توزيع توما، وأخيرًا "جوه قلبه"، كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمة.

