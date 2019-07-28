شاهد.. أغنية "آه ياحنان" تقترب من المليون مشاهدة

تقترب أغنية "اه ياحنان" للفنان مصطفى حجاج من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". الأغنية من كلمات:عنتر هلال، ألحان:محمد يحيى، توزيع:توما. يذكر أن آخر إصدارات حجاج الغنائية "ابن مصر" التي طرحت في رمضان ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى البنوك المصرية بالإشتراك مع الفنان مدحت صالح، محمود العسيلي، وبلغ عدد مشاهداتها على "يوتيوب"أكثر من 7 مليون مشاهدة. مصر" التي طرحت في رمضان ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى البنوك المصرية بالإشتراك مع الفنان مدحت صالح، محمود العسيلي، وبلغ عدد مشاهداتها على "يوتيوب"أكثر من 7 مليون مشاهدة.

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