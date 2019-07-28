في يومين.. "مهموم" لمحمد منير: أعلى نسبة مشاهدة

اجتازت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر إصدارات منير الغنائية هي أغنية

"ابعد عينيك عني" التي طرحها في بدايات 2019، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: مجدي نجيب، الألحان: وليد عزيز، توزيع:أسامة الهندي