في يومين.. "مهموم" لمحمد منير: أعلى نسبة مشاهدة

اجتازت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.
يذكر أن آخر إصدارات منير الغنائية هي أغنية"ابعد عينيك عني" التي طرحها في بدايات 2019، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: مجدي نجيب، الألحان: وليد عزيز، توزيع:أسامة الهندي
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